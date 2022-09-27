В Екатеринбурге на фестивале «Свой» покажут философские и авангардные моноспектакли

Завтра в Екатеринбурге начинается фестиваль моноспектаклей «Свой». В этом году в афише больше всего постановок из Санкт-Петербурга, в том числе уральцы увидят спектакли театра «Особняк», театра «НеНормативной пластики» и проект Бориса Павловича.

«Свой» – это открытый фестиваль моноспектаклей и театральных дуэтов, который с 2018 года в Екатеринбурге проводит Камерный театр. По мнению создателей, именно эти театральные жанры «максимально полно передают глубину переживаний, размышлений, духовный и эмоциональный опыт». В этом году на фестиваль было подано более 200 заявок, но в итоговую афишу вошло 15 спектаклей. Интересно, что больше всего постановок приедут в Екатеринбург из Санкт-Петербурга.

Так, откроет фестиваль «Свой» хедлайнер – театр «НеНормативной пластики». 28 сентября на сцене Камерного театра покажут моноспектакль Сергея Азеева «Интервью В.» по мотивам книги Александра Вертинского «Дорогой длинною». «В.» – неожиданный формат спектакля о Вертинском, предельное обнажение души, отрывки воспоминаний, из которых постепенно складывается в единое целое жизнь артиста с раннего детства и эмиграции до возвращения в СССР.

29 сентября питерский театр «Особняк» покажет спектакль «Мрамор» по одной из двух пьес Бродского. «Пьеса очень многоплановая, так что зрителей ждет микс жанров и приемов: театр представления, комедия дель арте, театр жестокости, физический театр, опера, бурлеск, черная клоунада, вербатим, doc-театр, психологический театр, кабаре, цирк, театр предмета, кабуки, греческая драма», – говорится в анонсе. Среди постановщиков – яркие представители петербургского авангарда: режиссер Павел Семченко (художник и режиссер Инженерного театра «АXE»), композитор Владимир Волков (музыкант, участник группы «АукцЫон») и актрисы – Алиса Олейник и Анна Буданова.

2 октября можно будет посмотреть постановку «Лес.Актриса» – это часть большого проекта Бориса Павловича «Лес». В Санкт-Петербурге он играется в театре им. Комиссаржевской, но на время фестиваля будет адаптирован под интерьеры Екатеринбургского театра оперы и балета. Это site-specific-спектакль или, как этот жанр принято называть в народе, – «бродилка». Вместе с актрисой зрители проследуют по непарадной части театра, исследуя его изнутри.

Также в афише – постановки по произведениям Павла Санаева («Похороните меня за плинтусом»), Александра Солженицына («Матренин двор»), Карла Маркса («Капитал»), Аси Волошиной («Дания тюрьма»). Спектакли будут идти в Камерном театре, в «Коляда-театре», «Колизее» и на других площадках.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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