В мэрии рассказали, как убирают Екатеринбург после большой непогоды

В Екатеринбурге продолжаются работы по очистке улиц от последствий непогоды. Напомним, накануне в Свердловскую область пришел снег, а ночью – первые минусовые температуры. «Регионы Урала подверглись серьёзному удару стихии. Неблагоприятное сочетание факторов: листва ещё не опала, обильный мокрый снегопад, ночные заморозки. Как следствие – сломались сотни деревьев, засорились коллекторы ливневой канализации, образовалась ледовая корка.

Службы благоустройства Екатеринбурга сейчас работают на полную мощность – счищают снег, промывают ливневую канализацию. В понедельник ещё до окончания снегопада на улицы вышло 103 единицы техники и 367 рабочих, сегодня – 122 и 369 соответственно. Я отдал распоряжение в кратчайший срок убрать поваленные ветви и деревья. Обращаю внимание: на дворовых территориях это является обязанностью УК и ТСЖ. Прошу горожан соблюдать осторожность. Автолюбителей – как можно скорее поставить зимние шины и ездить аккуратно, особенно за городом», – отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Телеграме.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сегодня также провела рабочее совещание со службами благоустройства районов города по вопросу устранения последствий первого снегопада.

Тамара Благодаткова отметила, что благодаря оперативным слаженным действиям коммунальных служб, которые работали в круглосуточном режиме, дороги уральской столицы приведены в порядок и безопасное движение транспорта обеспечено в полной мере. Тем не менее, в мэрии подчеркивают, что необходимо продолжить активную работу по расчистке от наледи и обработке противогололедными материалами (ПГМ) пешеходных зон, особое внимание уделяя остановочным комплексам, пешеходным переходам и труднодоступным местам.

Кроме того, будет продолжена работа по уборке упавших из-за сильного снегопада веток и деревьев – в первую очередь их вывозят с дорог, далее расчищают пешеходные зоны и парковые пространства. Распил и вывоз поврежденных насаждений требует времени – в одном только Орджоникидзевском районе за вчерашний день упало 196 крупных деревьев.

Уборка улиц Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. В итоге в минувшие сутки последствия обильного снегопада устраняли 212 единиц спецтехники и 425 дорожных рабочих. На полигоны вывезено более 34 тонны грязи и 68 тонн мусора. Для обработки поверхностей УДС было использовано более 37 тонн ПГМ и 13 тонн фракционного песка.

Сегодня коммунальщики продолжают обработку мостов, подъемов и спусков на дорогах, расчистку тротуаров от наледи. На улицы города выйдут 369 рабочих и 122 единицы спецтехники, в том числе 16 комбинированных дорожных машин, 36 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 32 самосвала, 14 единиц вакуумно-дорожной и тротуарной техники и другие, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, со всеми новостями по уборке улиц города, дворов и придомовых территорий можно ознакомиться в специальном разделе официального портала Екатеринбурга. Там же вы можете оставить свои пожелания и замечания по уборке через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».

Екатеринбург, Елена Васильева

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