После вчерашнего снегопада с крыш в Екатеринбурга падают ледяные глыбы

Жители Екатеринбурга жалуются на падающие с крыш куски льда и застывшего снега. Прохожим советуют не прижиматься к жилым домам и чаще смотреть наверх.

«Шла по двору на улице Вайнера, услышала шум сверху, вовремя отпрыгнула. Рядом начали падать большие куски льда. Видимо, с козырька балкона. Если бы не отошла, попали бы на голову», – рассказала жительница Екатеринбурга.

И это – не единичный случай. Горожанам советуют не ходить рядом с домами, лучше держаться по возможности на противоположной стороне тротуара, а также смотреть вверх – чтобы вовремя заметить нависающий снег.

Напомним, обязанность по устранению сосулек лежит на обслуживающих организациях, чаще всего – это управляющие компании и ТСЖ, если речь идет о жилых домах. Исключение – наросты на козырьках балконов, самовольно установленных жильцами. В таком случае обязанность убирать сосульки лежит на собственниках.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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