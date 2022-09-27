Трамвайную ветку в Солнечном подключат к сетям за 100 миллионов

Управление капстроительства Екатеринбурга и ЕЭСК подписали контракт о подсоединении трамвайной ветки в микрорайон Солнечный к электросетям. Бюджет заплатит 97,9 миллиона рублей.

Трамвайную линию запирают от подстанции «Керамик» на улице Окружной. Все работы должны быть завершены в октябре 2024 года.

Напомним, создание трамвайной линии в Солнечный ведется в два этапа, первый будет завершён к началу 2024 года. Трамвайная ветка длиной 1,7 км соединит существующую остановку «Мусоргского» и новую остановку в Солнечном, на улице Чемпионов. Длина второй части трамвайной линии – 3,5 километра до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появится еще пять остановок.

Екатеринбург, Марина Иванова

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