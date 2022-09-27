В шиномонтажках выстраиваются очереди: все расписано до выходных

Мокрый снег и гололед подтолкнули екатеринбуржцев к сезонной замене резины.

Так, в сетевой шиномонтажке на Владимира Высоцкого уже полностью расписан сегодняшний день, но на завтра довольно много окон. В точке этой же компании на Волгоградской в среду мест нет, в четверг и пятницу очень мало, и более чем половина временных интервалов забронированы вплоть до 4 октября. В другой популярной сети в филиалах на Репина, Учителей, Бебеля, Восточной нет свободной записи на ближайшие три дня. На Шейнкмана сервис предлагает по 3-4 интервала в пятницу и выходные, выбрать время с комфортом можно не раньше понедельника. На Титова посвободнее – переобуться можно уже завтра, если нет особых предпочтений по времени, либо в четверг, свободен почти весь день.

Кроме сервисов, где возможна онлайн-запись, по-прежнему популярны небольшие шиномонтажки, где автомобилисты стоят в живой очереди. С одной стороны, это менее удобно, с другой – как ни странно, там выше шанс сделать замену быстрее. Их сотрудники рассказывают, что очереди есть, приходится подождать пару машин, если приехать в непопулярное время – в разгар рабочего дня, но до обеденного перерыва или очень раним утром выходного дня.

Сотрудники сервисов отмечают: обычно наплыв клиентов приходится на середину-конец октября, но каждый год работы у них прибавляется сразу после того как выпадет первый снег. А в этом году он шел с дождем, затем изрядно подморозило.

В ГИБДД уже обратили внимание автомобилистов на то, что стоит озаботиться сменой летней резины на зимнюю, а также поменять стиль вождения. «Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает водителям о внимательности при управлении транспортными средствами, соблюдении безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, при выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать аварийных ситуаций, желательно быть готовыми к изменению погодных условий, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Пешеходов тоже просят быть осторожнее – прежде чем переходить дорогу, стоит убедиться, что вас пропускают, а для того чтобы быть заметными издалека, следует использовать световозвращающие элементы на одежде.

Екатеринбург, Марина Иванова

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