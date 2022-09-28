В Свердловской области создана призывная комиссия в рамках ежегодного осеннего призыва на военную службу. Ее возглавил губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили в ДИПе, в состав комиссии вошли и.о заместителя губернатора Азат Салихов, и.о. министра общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, врио военного комиссара региона Сергей Чирков, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Осенний призыв традиционно стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Решения о годности призывников будут приниматься на основании заключений медиков. В случае спорных вопросов в установленном порядке призывников будут направлять на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы областного военкомата.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву – «срочники» – не будут направляться для участия в специальной военной операции. Ожидается, что в рамках осеннего призыва в армию призовут чуть более 3 тысяч свердловчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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