В свердловские реки и озера запустили тысячу рыб-санитаров для очистки водоемов (ФОТО)

В реки и озера Свердловской области запустили толстолобиков и белых амуров, которые будут заниматься очисткой водоемов. Это позволит надолго сохранить их от зарастания водорослями и дальнейшего заболачивания.

Высадку рыб уже в третий раз провели активисты Свердловского отделения Российского экологического общества вместе со специалистами муниципального предприятия «Комплексного решения проблем промышленных отходов». Всего в реки и озера выпустили около тысячи толстолобиков и белых амуров. Для очищения водоемов закупили уже подросших рыб по 1-2 килограмма, по мнению специалистов, они лучше привыкают к новым условиям. Взрослые особи могут достигать 30-40 килограммов и более метра в длину.

«Подселение правильной рыбы в озера поддерживает естественное биоразнообразие, позволяет надолго сохранить водоем от зарастания его водорослями и дальнейшего заболачивания», – рассказал заместитель председателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

Всего с начала 2022 года в реки выпустили более 2000 рыб-санитаров. Следующая подсадка рыб запланирована на весну 2023 года. Программа мелиорации в Свердловской области рассчитана на длительный период.

«Мы специально не сообщаем о водоемах, куда была и будет запущена рыба, это позволяет защитить ее от рыбаков», – пояснил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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