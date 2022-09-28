В Екатеринбурге кассира поймали на махинациях с забытыми чеками покупателей

В Екатеринбурге будут судить бывшего кассира, который похитил более 300 тысяч рублей с помощью чеков покупателей. 24-летний парень использовал следующую схему. Он брал чеки, которые покупатели оставляли в магазине, и с помощью карты администратора проводил операцию возврата покупки. При этом реально товар не возвращался, а в момент псевдовозврата кассир прикладывал к платежному терминалу банковскую карту, которую прятал в рукаве.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с октября 2021 года по май этого года мужчина похитил 314 тысяч рублей. Его будут судить по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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