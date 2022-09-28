В Свердловской области выпала месячная норма осадков

В Свердловской области за сутки снегопада местами выпала месячная норма осадков, в том числе в Екатеринбурге – 80%. В ближайшие два дня температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.

«Сильными осадками были охвачены южные районы Свердловской области, Пермского края, а также север Челябинской, Курганской областей. За сутки (ночь-день 26 сентября) в ряде районов выпало 70-100% месячной нормы осадков, в том числе в Екатеринбурге 80%, – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – Во многих районах указанной территории образовался временный снежный покров высотой 2-11 см. Выпадение мокрого снега сопровождалось его налипанием на деревья и провода, кое-где порывистым ветром 15-16 м/с».

Тепла в ближайшие дни ждать не стоит. Наоборот, до 30 сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов. Днем в Свердловской области будет +1 – …+6, ночью – до минус 7 градусов.

«С приходом октября потеплеет, в первой пятидневке месяца температура вернется к положительным отметкам: ночью +2,+7°, днем 8-12° тепла. Небольшой дождь в этот период вероятен в большей степени на севере Свердловской области», – сообщила Галина Шепоренко.

Напомним, в начале недели на Свердловскую область обрушился мощный снегопад. Из-за этого на дорогах начался гололед, образовались пробки, цены на такси взлетели в два-три раза.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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