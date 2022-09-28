В Екатеринбурге потеплеет к концу недели

К концу недели в Екатеринбург придет потепление. В четверг и пятницу будет довольно прохладно, около +4 градусов днем, ночью до 0…-2 градусов. В субботу ожидается около +6, а в воскресенье воздух прогреется до +10. Все это время будет переменная облачность, осадков не будет.

В начале следующей недели тенденция к потеплению продолжится. В понедельник будет +13, а во вторник синоптики прогнозируют до +15 градусов днем. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +2…+4 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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