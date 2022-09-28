Свердловский омбудсмен рассказала о второй волне мобилизации

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о вероятности второй волны мобилизации – не исключено, что под нее попадут те, кому удалось получить отсрочку сейчас. Об этом омбудсмен упомянула, рассказывая о случае в Ачите, где чуть не мобилизовали единственного фельдшера.

«Интересный случай произошел в Ачите, где жители начали заступаться за фельдшера скорой помощи. Небольшой поселок оставлять без медиков нельзя, поэтому мы обратились к главе Западного управленческого округа – он пообещал поговорить с военкомом, чтобы если его и отправили, то уже во вторую волну мобилизации», – прокомментировала Татьяна Мерзляков для «Коммерсанта».

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что планируется призвать порядка 300 тысяч человек. В Свердловской области цифру по мобилизации называл и.о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков – 9700 человек. Ранее Минцифры обнародовало список специальностей, которые не подлежат мобилизации.

Екатеринбург, Марина Иванова

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