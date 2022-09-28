В Екатеринбурге активизировались телефонные мошенники

Жители Екатеринбурга снова стали обращаться в полицию с заявлениями на телефонных мошенников. Так, за последние дни аферисты выманили у людей около 3 млн рублей, рассказали в полиции города.

Одной из жертв обмана позвонил «сотрудник ЦБ РФ», который рассказал, что неизвестные пытаются завладеть ее счетом, убедил снять все накопления и перевести их на «страховой счет» – что и было сделано. Женщина лишилась 462 тыс. рублей.

Во втором случае «финансовый специалист» действовал так же, убедив женщину перевести на «безопасный счет» 1,6 млн рублей, а еще оформить несколько «зеркальных займов». В итоге женщина дополнительно набрала кредитов на 600 тыс. рублей, которые тоже отдала мошенникам.

Еще один пострадавший от мошенников – мужчина, который перевел на «резервные ячейки» около 190 тыс. рублей после разговора с «представителем крупной кредитной организации».

Примечательно, что все трое про мошеннические схемы знали, но поддались из-за угрозы потерять деньги. По всем фактам проводятся проверки и будут возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»