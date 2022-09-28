Ранние снегопады скорректировали работу коммунальщиков

В администрации Екатеринбурга обсудили поэтапный переход коммунальной техники на зимний регламент уборки улиц. В связи с резкой сменой погоды требуется как можно скорее завершить осенние виды работ.

«Уборочные работы скорректированы с учетом неблагоприятных погодных условий. Тем не менее необходимо завершить запланированные мероприятия – сбор листвы и очистку решеток люков ливневой канализации – и начать подготовку к работе в зимний сезон: поэтапно переоборудовать все виды техники, которая будет использоваться, проверить комплектацию необходимых материалов», – цитирует пресс-служба мэрии председателя комитета по благоустройству Тамару Благодаткову. Полностью перейти на зимний регламент уборки территорий службы благоустройства должны к 15 октября.

Добавим, сегодня, 28 сентября, специалисты продолжат посыпать противогололедными материалами мосты, подъемы и спуски на дорогах, расчищать тротуары от наледи. На улицы выйдут 372 рабочих и 131 единица спецтехники, в том числе 19 комбинированных дорожных машин, 30 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 31 самосвал, 3 грейдера, 23 единицы вакуумно-дорожной и тротуарной техники и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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