Воздух станет чище: на коксохимическом производстве НТМК вводят в работу шесть аспирационных установок

ЕВРАЗ НТМК направил более 200 млн рублей в обновление аспирационных установок на коксохимическом производстве. До конца года в подразделении будут запущены шесть агрегатов для очистки воздуха после проведенного технического перевооружения. Модернизация аспираций ведется в цехе улавливания, углеподготовительном и коксовом цехе № 3, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

На вагоноопрокидывателе № 3 углеподготовительного цеха аспирационная установка уже введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Ее производительность достигает 150 тыс. куб. м в час. За сутки в вагоноопрокидывателе выгружаются более ста полувагонов с углем. Запыленный воздух поступает в рукавные фильтры, после чего уловленная угольная пыль возвращается в технологический процесс.

Аспирационная установка работает в автоматическом режиме, за ней следит один оператор, который контролирует процесс очистки.

До конца года планируется также ввести в работу аспирационные установки на складе сульфата аммония, закрытом складе угля, в отделении дробления шихты и в смесительном отделении.

«Техническое перевооружение аспирационных установок – лишь часть экологических мероприятий, которые будут реализованы на коксохимическом производстве. В рамках проекта «Чистый воздух» в цехе улавливания № 3 готовится к запуску проект перевода конечного охлаждения коксового газа на работу в закрытом цикле, что позволит уменьшить выбросы на 175 тонн. Также планируется модернизировать производство пекового кокса и усовершенствовать биохимическую установку очистных сточных вод», – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, холдинг ведет планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду, реализуются мероприятия экологической стратегии компании до 2030 года. Благодаря модернизации коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК за 30 лет снижены специфические выбросы (нафталин, бензол, фенол) в 11,5 раза (или на 93 %).

На ЕВРАЗ НТМК реализуют мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Из пяти запланированных масштабных воздухоохранных мероприятий три уже реализованы: это перевооружение установки сухого тушения кокса коксохимического производства, ввод в эксплуатацию доменной печи № 7 и техническое перевооружение доменной печи № 6. Только в реализацию экологических проектов «Чистого воздуха» ЕВРАЗ НТМК вложил 4 млрд руб., выбросы были снижены на 7,4 тыс. тонн при плановом показателе снижения на 6,5 тыс. тонн.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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