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Среда, 28 сентября 2022, 13:51 мск

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Наркологи объяснили, где брать справки на оружие

Свердловские наркологи предупредили, что для владения оружием теперь нужно будет проходить медкомиссию только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Речь о справке формы № 002-О/у. Изменения вступили в силу еще 1 марта, но многие до сих пор не осведомлены о том, что коммерческим медцентрам запретили выдавать такие документы. «С 1 марта заключение оформляется в электронном виде и загружается медицинской организацией в специальный реестр, доступ к которому имеют Росгвардия и медицинские организации, осуществляющие работу с заключениями», – пояснили в областной наркологической больнице.

Таким образом, теперь заявителям не надо относить справку в Росгвардию.

Напомним, что для медосвидетельствования на получение оружия надо пройти осмотр у офтальмолога, психиатра-нарколога, а также психиатрическое освидетельствование, включающее несколько частей. Лабораторная часть состоит из химико-токсикологического исследования и определения маркера хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя. Очная часть – осмотры и обследования у психиатра и нарколога. По итогам этих двух частей выдается заключение по форме № 003-О/у. Его можно получить, пройдя обследование в амбулаторно-поликлиническом отделении областной наркологической больницы на Халтурина, 44а, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30. Предварительно записываться не надо. С собой требуется взять только паспорт и СНИЛС.

«Заключение врача-нарколога для граждан, не зарегистрированных на территории Екатеринбурга, выдаются при наличии информации об отсутствии диспансерного наблюдения у врача-психиатра-нарколога и обращения за медицинской помощью по профилю «наркология» по месту регистрации», – подчеркнули в ОНБ.

Осмотр психиатра можно пройти в психбольницах № 3 и 6, офтальмолога – в поликлиниках многопрофильных больниц.

«В случае если у обследуемого будут выявлены противопоказания к владению оружием, медицинская организация ставит в известность Росгвардию, а ранее полученные лицензии, разрешения и оружие придется сдать», – добавили в ОНБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2022, РИА «Новый День»

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