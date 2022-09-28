С начала года животные покусали 6105 свердловчан, у некоторых подозревают бешенство

С начала года дикие и домашние животные покусали 6105 человек в Свердловской области. У некоторых зверей диагностировали бешенство.

«Лабораторно диагноз «бешенство» у животных подтвержден в 16 случаях, при этом в 14 случаях – у диких животных, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Риску инфицирования вирусом бешенства подверглось 14 человек, все пострадавшие взяты под медицинское наблюдение, им проведен курс профилактических прививок».

Санитарные врачи напоминают, что домашних животных нужно покупать только в специальных организациях и только при наличии ветеринарного освидетельствования. Питомцев и скот обязательно прививать от бешенства каждый год. Чтобы бешенство не подхватил человек, стоит избегать контактов с безнадзорными животными, не следует кормить их с рук, гладить. При укусе, попадании в рану слюны животного незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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