В тлеющий торфяник ежедневно закачивают 5000 кубометров воды, но площадь горения сокращается медленно (ФОТО)

Сегодня утром жители Екатеринбурга и некоторых других городов вновь ощутили запах гари, а на Полевском тракте видимость существенно ухудшилась из-за дымки и смога. Причина – в тлеющем торфянике под деревней Большое Седельниково, который не могут потушить уже неделю.

По словам екатеринбуржцев, запах гари ощущается и в центре, и на окраинах. Над городом заметен смог. Причина та же, что и неделю назад, – тлеющий торфяник. За неделю площадь пожара удалось сократить с 35 до 28 гектаров. Работа по тушению торфяников всегда занимает много времени.

«Площадь отдельных очагов тления торфа у деревни Большое Седельниково на данный момент составляет 28 Га. В проливке территории торфяника задействованы 152 человека, 24 единицы спецтехники. Продолжаются работы по перемешиванию торфа с помощью шанцевого инструмента и заводнению территории для ликвидации тления. Ежесуточно из ближайшего водоёма на тлеющий тофяник перекачивается более 5 тысяч кубических метров воды с помощью специализированного автомобиля – пожарного автомобильного насосно-рукавного комплекса», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Работы по тушению продолжатся до полной ликвидации горения торфа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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