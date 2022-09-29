Ушло в суд дело одного из вымогателей, отнявших у бизнесмена имущество на сумму 11 млн рублей

В Чкаловский суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении местного жителя 1969 г.р., который обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2020 году директор ООО «УралАвтоГруз», который сейчас тоже под следствием, вместе с обвиняемым замыслили преступление в отношении учредителя той же компании. Они подготовили фиктивный договор и накладные, согласно которым компания обвиняемого поставила «УралАвтоГрузу» партию резиновой крошки. Затем они приехали в офис жертвы, взяв с собой для устрашения еще шесть человек, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

В офисе злоумышленники запугали потерпевшего и забрали у него телефон и ключи от автомобиля. Затем его заставили подписать заранее подготовленный акт приема-передачи имущества компании и права на имущество в виде патента на изобретение. После этого вымогатели вывезли из офиса имущество на общую сумму более 2,5 млн рублей, завладели патентным правом стоимостью более 4,6 млн рублей и уехали на автомобиле жертвы стоимостью свыше 3,8 млн рублей. Общий ущерб составил больше 11 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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