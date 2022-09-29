Телефонные мошенники за 8 месяцев выманили у свердловчан 800 млн рублей

В Свердловской области растет ущерб, причиненный населению телефонными мошенниками. Об этом заявил на брифинге начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артем Лаздынь.

По его словам, в 2021 году преступники выманили у жителей области 1 млрд 100 млн рублей, а за 8 месяцев 2022 года – уже 820 млн рублей. «Если дальше пойдет такими темпами, то по итогам года ущерб гражданам будет больше», – заявил он.

Схемы по большей части остаются прежними. Самая популярная – «родственник попал в ДТП», на которую чаще всего попадаются пожилые люди, особенно при звонках на стационарный телефон.

Также активны «сотрудники банков», которые «предупреждают» людей о попытках взять кредит на их имя или снять деньги со счета. Но, отметил Артем Лаздынь, граждане уже стали более опытными и относятся к таким звонкам более осторожно.

Объявление частичной мобилизации на ситуации с телефонным мошенничеством уже отразилось, но не очень сильно. «Такое случается, но не носит массовый характер. Бывает, мошенники звонят мужчинам и предлагают, чтобы «отмазаться», перечислить куда-то деньги. Никаких справок и отсрочки, конечно, они не предоставляют. Думаю, число этих случаев будут увеличиваться, но пока их не очень много», – рассказал Лаздынь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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