Уральские ученые рассказали о взаимодействии с иностранными коллегами на фоне санкций

Уральские ученые рассказали, что на данный момент не испытывают проблем при взаимодействии с коллегами из недружественных стран. Есть только одна сложность: из-за логистики сложно самим ездить за границу, либо приглашать ученых в Екатеринбург.

«Пока не заметил каких-либо проблем. Нас приглашают на зарубежные конференции, просто пока нет физической возможности приехать. Принимают для публикации наши статьи, приглашают публиковаться, – рассказал «Новому Дню» старший научный сотрудник Института экологии растении и животных УрО РАН Павел Косинцев на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Есть сложности с реальными контактами. Например, у нас было запланировано, что венгры к нам приедут в этом году для совместной работы, но возможности сейчас не будет».

Старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов подтвердил, что пока нет никаких проблем, «особенно в американских изданиях».

«Надеемся, наука останется над ситуацией», – добавил младший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Антон Кочнев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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