В Кушве в колонию отправили мать, которая избивала дочь, привязывала к кровати и выставляла голой на мороз

В Кушве к 3 годам и 15 дням колонии общего режима приговорили женщину, которая полтора года систематически избивала 8-летнюю дочь, привязывала ее к кровати и выставляла на мороз без одежды.

Установлено, что с июля 2020 года по декабрь 2021 года мать издевалась над своей родной дочерью, которой на тот момент было 8 лет. Женщина систематически избивала ребенка, а осенью и зимой выставляла голой на мороз. Девочка без верхней одежды и обуви проводила в сарае и бане от 30 минут до 4 часов. Кроме того, мать в свое отсутствие привязывала ребенка к кровати и оставляла так на весь день.

«Кушвинский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде женщина свою вину признала частично, но от дачи показаний отказалась. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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