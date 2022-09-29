На Урале перевыполнили план по уборке зерновых

В Свердловской области продолжается уборочная кампания, но план уже перевыполнен. Урожайность зерновых оказалась выше, чем запланировали. «Валовый сбор зерна сегодня приближается к 900 тысячам тонн при плановых значениях в 687 тысяч тонн. Урожайность зерновых выше уровня прошлого года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара. Хороший урожай удалось собрать благодаря слаженной работе наших аграриев и благоприятным погодным условиям», – отметил и.о. главы министерства АПК Артем Бахтерев.

Правда, речь идет, в первую очередь, о кормовых культурах для скота. Сено тоже заготовлено с запасом.

В минАПК уточнили, что уборочная кампания в регионе еще продолжается. По последним данным, сейчас собрано больше 100 тысяч тонн картофеля и более 10 тысяч тонн овощей, выращенных в открытом грунте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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