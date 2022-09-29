На рынке труда стали появляться вакансии на замену мобилизованным

Рынок труда постепенно начинает наполняться вакансиями в самых разных отраслях, где людей набирают на работу по срочному договору – на замену мобилизованному сотруднику. Пока таких случаев немного, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе сервиса hh.ru. В списке есть вакансии для личных водителей, слесарей, сантехников, юрисконсультов, начальников отделов. К соискателям разные требования, однако общее одно – оформление по срочному договору, до выхода сотрудника, который был мобилизован.

При этом специалисты не видят в перспективе взрывного роста на рынке вакансий. Наоборот, прогнозируется снижение числа предложений о работе. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался. Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т.д.), это глобальные тектонические сдвиги и в плане влияния на системы и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок», – сообщили представители сервиса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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