В Екатеринбурге осуждены 19 членов крупного межрегионального наркосиндиката

В Екатеринбурге осуждены 19 членов крупного наркосиндиката, который действовал на территории сразу нескольких регионов. В зависимости от степени вины дилеры получили от 5 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в состав преступной группы сначала входил 21 человек, из них – 5 женщин. Одна обвиняемая в период следствия умерла, в отношении еще одного фигуранта материалы выделены в отдельное производство. Большинство наркодилеров – сами наркоманы и ранее были судимы. За время существования криминальная структура успела продать наркотики на общую сумму свыше 52 миллионов рублей.

Фигурантов задержали оперативники по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила. Сыщиками было изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 тысяч разовых доз.

Организатор преступного сообщества создал три интернет-площадки для продажи наркотиков. Это магазины Internetshop777, Twix Twix и Kit Kat, торговавшие на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края. Интернет-точки обладали набором функций, позволяющих продемонстрировать покупателям различные наркотики с указанием цен, способов и номеров счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района, где потребителям удобно было бы забрать закладку.

Чтобы установить финансовые каналы ОПГ, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек. Для сбора доказательств потребовалось 13 месяцев, объем уголовного дела составил 130 томов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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