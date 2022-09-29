Перекресток Малышева – Гагарина закроют на выходные

В ближайшие и следующие выходные специалисты ЕМУП «Гортранс» ограничат движение транспорта по перекрестку улиц Малышева и Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение закроют с 23:30 пятницы, 30 сентября, до 04:30 понедельника, 3 октября, и с 23:30 пятницы, 7 октября, до 04:30 понедельника, 10 октября 2022 года. На участке будет производиться ремонт трамвайных путей.

Из-за этого по нечетной стороне улицы Малышева от конечной станции «Академическая» до остановки «Центральная гостиница» будет остановлено движение троллейбусов № 6 и 7.

Также трамваи № 5, 8, 13, 15, 23, 32 временно не будут курсировать по улице Гагарина от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Помимо этого, изменится схема движения автобусов № 070, 077, 25, 58, 61, 94. Они начнут ездить по улице Мира, площади Кирова, проспекту Ленина, улице Гагарина, улице Малышева в направлении улицы Восточной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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