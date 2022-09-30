Екатеринбуржцы задолжали за газ более 80 млн рублей

Жители Екатеринбурга накопили большие долги за газ – по состоянию на сентябрь общая сумма задолженности составила более 80 млн рублей.

В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» сообщили, что информация о необходимости заплатить направляется абоненту как в письменном виде – в квитанциях, так и сообщается по СМС.

К злостным неплательщикам применяют крайнюю меру – отключение. По закону компания-поставщик вправе приостановить подачу газа при условии, что должник не платил два месяца и больше. Не позднее чем за 20 дней до отключения должнику заказным письмом отправляется уведомление об этом.

«Некоторые должники быстро гасят свои долги, после чего мы вновь подключаем их к газу. Но бывают случаи, когда абоненты препятствуют работе наших сотрудников, не подпускают их к оборудованию, угрожают. А долги там больше сотни тысяч рублей», – объяснил начальник службы подземных сетей производственного управления № 1 АО «Екатеринбурггаз» Сергей Мартынов.

По таким адресам проводятся совместные рейды с сотрудниками службы безопасности АО «Екатеринбурггаз» и службы быстрого реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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