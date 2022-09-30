ГИБДД снова будет устраивать тотальные проверки в поиске пьяных за рулем

В Екатеринбурге снова проходят массовые проверки водителей на алкогольное опьянение. Рейды анонсированы с 30 сентября по 2 октября.

В ГИБДД напомнили, что алкогольное опьянение «начинается» от концентрации абсолютного этилового спирта более 0,16 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха или 0,3 грамма и более на 1 литр крови. Нарушение карается лишением прав на срок до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Ответственность – штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

В ГИБДД также просят сообщать о пьяных за рулем по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Марина Иванова

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