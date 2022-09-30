Финансово-юридическое агентство оштрафовано на 10 млн рублей за покупку данных у банка

Финансово-юридическое агентство из Екатеринбурга оштрафовано на 10 млн рублей за незаконную передачу денег директору регионального центра одного из банков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Верх-Исетского района, руководитель кредитного учреждения за деньги передал исполнительному директору финансово-юридического агентства персональные данные клиентов банка – контактную информацию, сведения о суммах кредита и страховой премии, дате и месте заключения кредитного договора. Директор агентства планировал использовать эту информацию в собственных коммерческих интересах и заплатил за нее свыше 1,6 млн рублей.

В июле 2022 года топ-менеджера банка осудили за коммерческий подкуп и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам в колонии строгого режима со штрафом свыше 5 млн рублей (3-кратная сумма коммерческого подкупа), с лишением права заниматься руководящей деятельностью на срок два года.

Исполнительный директор агентства получил 3 года условно с испытательным сроком 4 года. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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