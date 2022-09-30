В выходные в Екатеринбурге начнет теплеть

Начало октября в Екатеринбурге обещает быть более теплым, чем конец сентября. По прогнозу синоптиков, уже завтра днем будет до +7, а в воскресенье – 10 градусов тепла. Следующая неделя окажется весьма комфортной, по данным «Гисметео», самым теплым днем будет среда, 15 градусов. А в понедельник и вторник возможны дожди.

В последние дни сентября в городе ощутимо похолодало, до минусовых значений. Но в среднем месяц выдался на 0,8 градусов теплее нормы. Выпало 54 мм осадков, причем 43 мм из них – 26 сентября, практически все остальные дни были засушливыми. Самый жаркий день был 20 сентября – 28,1 градуса, а самый холодный – 29 сентября, минус 5,3.

Екатеринбург, Марина Иванова

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