На Урале поймали проукраинского диверсанта

В Свердловской области завербованный украинцами местный житель пытался устроить диверсию на железнодорожных путях, по которым ходят составы с российской бронетехникой. Он установил перемычки на рельсах, чтобы вагоны сошли с них, пишет Mash.

По данным канала, мужчину зовут Владлен Меньшиков. Он орудовал в Реже. «Он разрисовал стелу города свастиками, признаниями в любви к ВСУ и запрещенному в России нацбату «Азов». Вскоре дал деру, но был вычислен и пойман сотрудниками УФСБ», – сообщает телеграм-канал.

«Новый День» запросил информацию в ведомстве. По предварительным даным, задержанный дал признательные показания и объяснил, что работал на противника за обещание гонорара. В отношении диверсанта возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ – № 281. Максимальная санкция – 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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