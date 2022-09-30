Движение по улице Кузнецова останется односторонним до 31 декабря

Специалисты АО «Корпорация Атомстройкомплекс – Северное сияние» продлили срок ввода режима одностороннего движения транспорта по улице Кузнецова, на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих, со 2 октября до 31 декабря 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с возведением многоэтажного жилого дома и подземного паркинга в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина. Застройщик просит жителей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. По окончании работ элементы благоустройства будут восстановлены.

Кроме того, специалисты ООО СЗ «Атомстройкомплекс-Островского» внесли изменения в сроки ограничения движения по улице Сурикова вблизи дома № 106. Участок будет закрыт дважды: с 7 по 9 и с 14 по 16 октября 2022 года. Ограничить движение транспорта необходимо, чтобы построить инженерные сети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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