Уральский медуниверситет принял рекордное число первокурсников

Уральский государственный медицинский университет в 2022 году впервые в истории принял 1711 первокурсников. Приемная кампания завершилась 29 сентября.

Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году университет получил 16 132 заявки от абитуриентов, что на 20% больше, чем в 2021-м.

«В этом году абитуриенты смогли подавать документы онлайн как на бюджет, так и на контракт. Это сыграло значительную роль в увеличении числа желающих учиться у нас, ведь для иногородних поступающих электронный формат – самый удобный. Мы впервые не получили ни одного заявления «Почтой России», при этом почти половина абитуриентов выбрали сервис «Поступление в вуз онлайн», – отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

В 2022 году поступающим впервые были доступны целевые места по направлению «Медико-профилактическое дело». Оно стало одним из наиболее популярных у абитуриентов наряду со «Стоматологией» и «Лечебным делом». При этом больше всего первокурсников – 790 – традиционно принял лечебно-профилактический факультет.

Отличительной чертой приемной кампании 2022 года также является большое количество поступивших в медицинский университет с очень высокими результатами ЕГЭ – выше 290 баллов по трем предметам. Для них разработаны индивидуальные траектории обучения и предусмотрены персональные стипендии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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