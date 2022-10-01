Под Верхней Пышмой женщина и ребенок получили травмы после ДТП с лосем

На трассе под Верхней Пышмой автомобиль «Опель Астра» сбил лося. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, животное после удара погибло.

В машине ехали мама с ребенком. У женщины – ссадины левой кисти, мальчику 2009 года рождения в глаз попал осколок от лобового стекла. Уже известно, что стаж водителя – 14 лет, у нее нет штрафов, момент ДТП была трезвой. Место аварии не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ «Дикие животные».

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, при передвижении по загородным трассам, особенно в темное время суток и быть готовыми в любой момент к возможному появлению на них диких животных. При обнаружении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», – добавили в ГИБДД.

Верхняя Пышма, Марина Иванова

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