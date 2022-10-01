На ЕКАДе легковушка врезалась в фуру

На 41 километре ЕКАДа сегодня утром произошло смертельное ДТП. «Лада Веста» протаранила грузовик «МАН». Авария произошла из-за того, что легковушка вылетела на встречку. Ее водитель, мужчина 1985 года рождения, погиб на месте.

Фура в результате ДТП практически полностью перекрыла движение, сотрудники ГИБДД ограничивали проезд по этому участку. К этому моменту пробка уже рассосалась.

Екатеринбург, Марина Иванова

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