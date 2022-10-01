В закрытый аэропорт Ростова вылетел рейс из Екатеринбурга

Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону вылетел борт «Уральских авиалиний». Перелет зафиксирован сервисом мониторинга авиаполетов Flightradar24, но этого рейса нет ни на онлайн-табло Кольцово, ни на табло ростовского аэропорта Платов.

«Уральский мередиан» публикует скриншот, на котором видно, что 30 сентября рейс под номером RA73799 вылетел из Екатеринбурга в Ростов. «Уральские авиалинии» эту информацию не комментируют.

Не исключено, что на борту находились мобилизованные. Как пишет «Комсомольская правда», рейс до Ростова вылетал и 28 сентября. «Бывший коллега сегодня прибыл туда на самолете. Их из военкомата отвезли на два дня в 32-й военный городок. А потом уже в Ростов-на-Дону. Товарищу 43 года, за спиной лишь срочная служба», – рассказывал изданию читатель.

Добавим, накануне Росавиация продлила ограничения на перелеты в ряд южных аэропортов России до 10 октября, в том числе в Ростов-на-Дону.

Екатеринбург, Марина Иванова

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