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Суббота, 1 октября 2022, 18:41 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге в районе Кольцово начался крупный пожар

В Екатеринбурге в промзоне в микрорайоне Кольцово начался пожар. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, горит склад с химикатами на площади 300 кв метров на улице Бахчиванджи. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:25, на его тушение направили 40 спасателей и 14 единиц техники. Прилагаются все силы для локализации пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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