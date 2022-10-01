В Екатеринбурге в районе Кольцово начался крупный пожар

В Екатеринбурге в промзоне в микрорайоне Кольцово начался пожар. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, горит склад с химикатами на площади 300 кв метров на улице Бахчиванджи. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 18:25, на его тушение направили 40 спасателей и 14 единиц техники. Прилагаются все силы для локализации пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»