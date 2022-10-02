Под Екатеринбургом тушат два торфяных пожара

Запах смога продолжает доставлять неудобства жителям Екатеринбурга – в юго-западной части города сегодня утром снова неприятно пахло. В МЧС сообщили, что тушат два пожара на торфяниках, оба находятся к югу от Екатеринбурга.

Площадь отдельных очагов тления торфа в районе деревни Большое Седельниково сейчас составляет 18,5 га, в ликвидации торфяного пожара задействованы 116 человек, 25 единиц спецтехники. Торфяной пожар у посёлка Шабровский ликвидируют 32 человека на 8 единицах спецтехники. Площадь активного тления благодаря принятым усилиям удалось снизить до 2,2 га», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»