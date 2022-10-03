В Екатеринбурге потепление, пошел дождь

Утро в Екатеринбурге выдалось дождливым. Синоптики обещают, что осадки затяжными не будут – в ближайшие два дня они маловероятны.

Вместе с этим в город пришло потепление. Сегодня днём ожидается до 12-14 градусов тепла, а завтра – до +18 °C. Ночных заморозков в пока не предвидится, будет +5...+7 °C. Несмотря на то что последняя неделя сентября выдалась ощутимо холодной, лил дождь и шёл снег, в регионе продолжали гореть леса. Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности (IV и V класс горимости по региональной школе) сохраняется и сегодня. А неподалеку от Екатеринбурга пожарные пытаются потушить горящие торфяники, очаги зафиксированы к югу от города.

Екатеринбург, Марина Иванова

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