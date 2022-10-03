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Понедельник, 3 октября 2022, 09:34 мск

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33-летнюю жительницу Первоуральска задержали в Кольцово за курение в самолете

В Кольцово сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая курила в самолете, прилетевшем из Якутска. В отношении жительницы Первоуральска составили два протокола об административном правонарушении.

В линейном отделе МВД России в Кольцово сообщили, что 33-летняя женщина курила в туалете самолета, следовавшего из Якутска в Екатеринбург. Экипаж доложил о происшествии в дежурную часть в аэропорту, и у трапа пассажирку ждали полицейские. Женщину доставили в дежурную часть и составили два протокола об административном правонарушении (часть 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», часть 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»). Нарушительницу ждет штраф.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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