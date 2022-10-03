Мораторий снят: юристы начали подавать иски о банкротстве

Срок действия моратория на банкротство истек. В Арбитражный суд Свердловской области уже подаются заявления о признании должников несостоятельными. В пресс-службе суда отметили, что об их количестве говорить пока рано, иски еще не зарегистрированы. Заявления могли приходить и в выходные дни, а рабочее время суда только началось.

Добавим, в марте вводился мораторий на банкротство по заявлению кредиторов – мера касалась вообще всех бизнесменов и физлиц. Это было необходимо, чтобы избежать тотального закрытия компаний в результате вала санкций после событий 24 февраля. Заявления могли подать только сами потенциальные банкроты в отношении себя. К началу осени в юридическом сообществе обсуждалось, что в продлении полного моратория нужды нет, но не исключено, что будет вводиться мораторий на банкротство представителей определенных сфер. Однако этого пока не произошло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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