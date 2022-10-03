Самозанятым уральцам на онлайн-форуме расскажут про новые инструменты продвижения товаров и услуг в интернете

В Свердловской области 12 октября пройдет большой онлайн-форум для самозанятых, посвященный вопросам продвижения и работы в интернете. Эксперты разберут продажи через социальные сети и возможности самозанятых на маркетплейсах. На форуме выступят представители крупнейших площадок интернет-торговли.

Событие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Участие является бесплатным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для получения доступа к онлайн-трансляции форума необходимо пройти регистрацию.

«В Свердловской области за два последних месяца число самозанятых увеличилось на 10 тысяч человек. По состоянию на 31 августа в регионе зарегистрировано 155 610 плательщиков налога на профессиональный доход. Фонд реализует комплекс мер поддержки для самозанятых: обучаем, помогаем приобретать новые компетенции и даже менять профессию. Выводим на ярмарки, маркетплейсы, даем возможность попробовать себя в торговле в крупных торговых центрах. 12 октября проведем форум, на котором будет много полезной информации о продажах и продвижении», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В числе спикеров форума – директор по развитию контент-бюро «Ишь, Миш!» Михаил Пономаренко, сооснователь коммуникационного агентства «О'Смысле» Никита Гринь, руководитель отдела рекламы агентства BodySite Эльдар Курманов, автор собственных программ по продажам Анна Тонова и другие. В их портфолио десятки и сотни эффективных диджитал-кампаний для клиентов в разных сферах бизнеса.

Тему работы на маркетплейсах раскроют представители и технологические партнеры Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

«С каждым годом маркетплейсы становятся все более востребованы в e-commerce и обгоняют интернет-магазины в показателях поисковой выдачи и трафике. При всех преимуществах работы на них продавец попадает в условия высокой конкуренции. На рынке много однотипных товаров, и чтобы покупатель выбрал именно ваш, важно продумать систему продвижения с первых дней продаж. Я расскажу о рекламных инструментах и бесплатных способах продвижения бренда и карточек товаров», – рассказал сооснователь и руководитель коммуникационного агентства «О'Смысле» Илья Могилевцев. Агентство является сертифицированным партером Ozon.

Участники онлайн-мероприятия смогут задать экспертам свои вопросы, разобрать ситуации из практики. Подробная программа и темы спикеров – на сайте СОФПП.

Партнером фонда по организации форума выступает «АКАР Урал». «Способы продвижения в интернете меняются ежедневно. Появляются новые платформы и технологии, меняется законодательство. С 1 сентября действует правило об обязательной маркировке интернет-рекламы. Непрофессионалу разобраться в огромном потоке информации крайне сложно. В то же время, как говорил Билл Гейтс, «если тебя нет в интернете – ты не существуешь». О том, как заявить о себе в интернете, пойдет речь на форуме. Спикеры поделятся самым ценным – своим опытом», – анонсировал директор «АКАР Урал» Василий Рубан.

Отметим, в Свердловской области создан портал для самозанятых. Кроме того, самые последние новости публикуются в специализированном телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Васильева

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