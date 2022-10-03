Екатеринбуржцев предупредили о включении «тревожных» сирен (ФОТО)

Жителей Екатеринбурга предупреждают о плановой проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Судя по объявлениям, которые стали появляться в городе, тренировка должна пройти 5 октября, в среду. Утром в этот день должны включиться сирены, а после – прозвучит голосовое сообщение.

Между тем в Свердловской области проверки систем оповещения о ЧС не было с прошлой осени, а традиционную тренировку в марте отменили из-за внешнеполитической ситуации. «Зачем людей нервировать? Проверку можно провести и без включения звукового сигнала, техника это позволяет», – пояснил агентству специалист, знакомый с работой систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Почему было решено все же провести проверку в октябре, спустя две недели после объявления частичной мобилизации в России, неизвестно. Однако в пресс-службе управления МЧС России по Свердловской области пояснили, что пока официального подтверждения информации о том, что сирены в среду все-таки завоют, нет. «Если будет принято решение проводить проверку, мы оповестим об этом заранее», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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