На подарок ко Дню учителя родители в Екатеринбурге потратят в среднем 2600 рублей – меньше, чем год назад

В этом году родители решили экономить на подарках ко Дню учителя. По стране ценник упал на 200 рублей, в Екатеринбурге – на 100 рублей, по сравнению с прошлым годом.

По данным сервиса SuperJob, в среднем в России родители тратят в этом году 3000 рублей на поздравления учителей, в прошлом было 3200. В ходе опроса поясняют, что стали экономить.

«Больше всего готовы потратить в Москве (в среднем по 3500 рублей), Санкт-Петербурге (3000 рублей) и Екатеринбурге (2600 рублей), меньше всего – в Волгограде, Уфе и Омске (по 2000 рублей)», – говорится в результатах опроса.

Как и в прошлые годы, самым популярным подарком остаются цветы, их подарят 38% респондентов. Возможно, что цветы идут в дополнение к другим подаркам. 11% ответили, что выбрали в качестве презента сертификаты, 9% – конфеты, чайные или кофейные наборы. 3% подарят деньги, а 1% – технику. Среди непопулярных вариантов – билеты в театр, ежедневники, книги, торты и прочее.

Напомним, День учителя в России празднуется 5 октября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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