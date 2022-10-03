На перекачку воды из Челябинска потратят четверть миллиарда

Екатеринбургу снова не хватает собственной воды, поэтому ее перекачивают из Челябинской области, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Водоканала. Там уточнили, что мероприятия стартовали еще в начале сентября, а продлиться могут до декабря.

«Как и в прошлом году, перекачка началась с 1 сентября, так как сейчас идёт очередной год маловодного периода, обычно он длится 3-5 лет. Пока по планам расходы будут чуть меньше, чем в прошлом году. Так, с сентября по декабрь 2021 на перекачку было направлено 285 млн руб, с сентября по декабрь 2022 планируется направить 241 млн рублей», – пояснили агентству в пресс-службе Водоканала.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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