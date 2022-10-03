Врачи сообщают о первых в этом сезоне случаях гриппа

Врачи рассказывают, что стали появляться первые пациенты, у которых диагностировали грипп. В официальной статистике их пока нет. Тем не менее в Свердловской области заработала горячая линия, на которой вам помогут отличить симптомы ОРВИ от симптомов гриппа.

«В нашей клинике было уже два пациента, у которых экспресс-тесты подтвердили грипп. Может показаться, что сезон начинается рано, но в годы до коронавируса примерно в это время и появлялись первые заболевшие», – рассказал «Новому Дню» терапевт одной из частных клиник Екатеринбурга. По его словам, еще не поздно ставить прививку. В этом году препаратами выбора являются «Ультрикс-квадри» и «Инфлювак». Эти отечественные вакцины соответствуют по составу всем рекомендациям. Также можно поставить «Совигрипп», но у этой вакцины состав отличается.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что в их статистике за прошлую неделю случаев гриппа нет. Возможно, это происходит потому, что в нее попадают только случаи, подтвержденные в лабораториях, а не экспресс-тестами.

Тем не менее с сегодняшнего дня в Свердловской области заработала горячая линия по ОРВИ и гриппу. До 14 октября 2022 года специалисты будут отвечать на вопросы о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, а также проконсультируют в рамках тематики. Телефоны горячей линии работают с 9 до 17 часов по будням. Найти номера территориальных подразделений можно здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»