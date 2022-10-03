На Урале запустили телеграм-бота по вопросам частичной мобилизации

В Свердловской области запущен Telegram-бот (https://t.me/SO_mobilisation_bot), который позволяет оперативно получить информацию по вопросам о частичной мобилизации в регионе, узнать контактные телефоны и адреса военкоматов, узнать условия для выезда за границу, связаться с военкоматом или оставить жалобу.

Кроме того, действует горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных. Операторы на линии работают по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение о вашей проблеме можно оставить на автоответчике. С каждым позвонившим обязательно свяжутся.

Телефон горячей линии – 8 800 101 9111.

Екатеринбург, Елена Васильева

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