В Свердловской области горит 240 гектаров леса, виноваты сборщики клюквы

В Свердловской области снова начали гореть леса. На сегодняшний день действует 12 природных пожаров на площади 240 гектаров, из них пять локализованы. По мнению и.о. министра природных ресурсов Алексея Кузнецова, отчасти виноваты сборщики клюквы.

«Сейчас на Среднем Урале идет массовый сбор клюквы. К сожалению, люди, собирая дары леса, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Призываем жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу. Нельзя оставлять непотушенный огонь, разводить костры в торфяниках, бросать спички и окурки. Запрещается оставлять в лесу легковоспламеняющиеся предметы», – сказал Алексей Кузнецов.

В департаменте информполитики губернатора уточнили, что сейчас болотная трава горит сразу в нескольких местах в Тугулымском лесничестве. С пожарами борются в Алапаевском, Ирбитском, Невьянском, Серовском лесничествах, в лесных массивах на территориях Артёмовского и Сосьвинского городских округов. В ликвидации природных пожаров задействовано более 110 человек и 37 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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