На Урале – сезон клюквы и брусники: литр – от 200 рублей

В Свердловской области на рынках появились свежие клюква и брусника. Литр стоит от 200 рублей, но если брать оптом, то меньше.

Как рассказывают жители Екатеринбурга, свежие ягоды продают на рынках и базарах, например, на улице Заводской, на Шарташском рынке. Также купить клюкву у частников можно на «Авито». Цены – в пределах 200-220 рублей. Если брать от пяти литров ягод, можно найти и за 180 рублей за литр.

Клюква в Свердловской области созревает обычно в конце сентября, а собирать ее можно до установления снежного покрова. Растет она на болотах, причем, в отличие от брусники, не только на севере региона.

В народе считается, что клюкву полезно есть и пить в виде отваров в сезон ОРВИ и гриппа. Она якобы обладает жаропонижающим, мочегонным и бактерицидным свойствами, помогает бороться с авитаминозом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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