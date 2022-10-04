На Урал прибыли Татьяна Москалькова и 40 региональных омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и региональные омбудсмены почти из 40 субъектов Федерации прибыли в Екатеринбург. Конференция приурочена к 25-летию института уполномоченного по правам человека в Свердловской области – старейшего в стране.

Омбудсмены обсудят вопросы защиты трудовых прав в условиях санкций. Как сообщает пресс-служба уполномоченного в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, 4 октября правозащитники примут участие в посвященных этой проблеме семинарах вместе с работодателями и трудовыми коллективами. Такие встречи пройдут в Верхней Пышме – на ОАО «УГМК», в Берёзовском – с участием АО «Северский трубный завод».

Главные темы, предложенные для обсуждения: «Сохранение жизни и здоровья работников в условиях санкций. Вопросы соблюдения охраны труда в условиях санкций и моратория на проверки работодателей: проблемы, пути решения, обмен опытом».

«Соблюдение порядка оплаты труда в условиях санкций и разрушения договорных связей: проблемы, пути решения, обмен опытом», «Сохранение рабочих мест в условиях санкций и снижения деловой активности. Соотношение оплаты труда и фактической потребительской корзины, индексация заработной платы: проблемы, пути решения, обмен опытом».

Вечером, в 18.30, в Уральском государственном театре эстрады состоится торжественное собрание по случаю 25-летия института Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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