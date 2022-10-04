Фонд помощи бездомным животным «Зоозащита» просит екатеринбуржцев о помощи

Благотворительный фонд «Зоозащита», который помогает бездомным животным, попал в критическую ситуацию. У организации накопились крупные долги, которые она не сможет погасить без помощи горожан.

Как сообщили в «Зоозащите», долги фонда на сегодня составляют 523 306,81 руб, из которых за корм (3 560 кг) – 280 291,37 руб., за ветеринарные услуги перед клиникой «Ника» – 69 404 руб., за ветеринарные услуги перед «Клиникой доктора Тебенькова» – 131063,7 руб, за аренду и коммунальные услуги – 42 547,03 руб.

«Во Всемирный день защиты животных мы очень просим поддержать нас. Любая сумма для наших собак и кошек в помощь: не выпитая чашка кофе, «хвостик» на банковской карте, небольшое пожертвование помогут нам снизить эту астрономическую сумму долга. Даже сто рублей способны спасти жизнь. Именно из небольших сумм складывается большое дело! Если «ЗООзащита» до 9 октября не оплатит хотя бы половину долга за корм, наши животные останутся голодными – у поставщика больше нет возможности работать с

нами в долг. Пожалуйста, не бросайте нас в этот сложный период», – просят зоозащитники. Помочь им можно через форму на сайте фонда.



Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»